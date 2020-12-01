شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 5 وافدين احتجزوا 5 من بني جلدتهم لطلب فدية بالرياض والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على 5 وافدين قاموا باحتجاز 5 آخرين من بني جلدتهم في أوقات متفرقة بهدف الضغط على أسرهم في بنجلاديش لطلب فدية.
وأوضحت الشرطة أن الجناة اعترفوا بارتكاب 6 جرائم مماثلة حصلوا من خلالها على مبالغ قدرها 25.500 ريال.
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