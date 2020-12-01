شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 5 وافدين احتجزوا 5 من بني جلدتهم لطلب فدية بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على 5 وافدين قاموا باحتجاز 5 آخرين من بني جلدتهم في أوقات متفرقة بهدف الضغط على أسرهم في بنجلاديش لطلب فدية.

وأوضحت الشرطة أن الجناة اعترفوا بارتكاب 6 جرائم مماثلة حصلوا من خلالها على مبالغ قدرها 25.500 ريال.