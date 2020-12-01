عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هواتف آيفون المستقبلية تتلقى كاميرات تكبير بصري عالية الجودة

الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

الخليج 365

بدأت تقارير تتحدث عن الجيل القادم من هواتف شركة ”أبل“ الذكية بالظهور واحدة تلو الأخرى، ووفقًا لموقع ”DigiTimes“، الذي كشف أن ”أبل“ تخطط للدخول في شراكة مع شركات كورية جنوبية بشأن كاميرات ”بيريسكوب قادرة“ على توفير تقريب بصري ”10x “ في أجهزتها المستقبلية، بعد أسابيع فقط من إصدار هاتف ”iPhone 12“.



وكشف المحلل الشهير ”مينج-تشي كو/Ming-Chi Kuo“ لأول مرة عن خطط الشركة الصيف الماضي، وتوقع أن تلك التكنولوجيا القادرة على استخدام كاميرا بمواصفات متقدمة للغاية، ستكون جاهزة للعمل في سلسلة هواتف آيفون عام 2022.

وبحسب المصدر ذاته، سيدخل عملاق كوريا الجنوبية ”سامسونغ“ كشريك رئيس لشركة ”أبل“، نظرًا لتضمين الشركة الكورية سابقًا لكاميرات ”بيريسكوب“ في هواتفها الذكية، مثل هاتف ”Galaxy S20 Ultra“ بتطبيق تكبير ”100x“، والذي تبين في الواقع أنه غير قابل للاستخدام الحقيقي.

كما يوجد بالفعل عدد غير قليل من الهواتف في السوق بكاميرات مماثلة، بما في ذلك ”Huawei P40 Pro“ و“Vivo X50 Pro +“ وoppo“ Find X2 Pro“ و“Huawei Mate40 Pro“.

واستحوذت ”سامسونغ“ مؤخرًا على شركة ”كورفوتنيس“ الإسرائيلية، التي طورت تقنية كاميرا الهواتف الذكية المزدوجة، بعد أن رفعت الأخيرة دعوى قضائية ضد شركتي ”سامسونغ“ و“أبل“؛ بسبب انتهاك براءات الاختراع لتقنية التكبير المقربة، لكنها الآن مملوكة لـ“سامسونغ“، ومن ثم أصبحت براءات الاختراع تتبعها.