الإمارات تسجل 1107 إصابات جديدة بكورونا وحالتي وفاة

سجلت الإمارات 1107 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ووفاة مصابين به، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، إلى أنه بهذه الحصيلة بلغ إجمالي عدد المصابين في البلاد 168,860، وإجمالي عدد المتوفين بالفيروس 572 شخصاً.

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