شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد لأسر ضحايا مواجهة كورونا : تضحيات أبطال الإنسانية وعملهم باخلاص لن ننساه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالات هاتفية بعدد من العائلات التي فقدت أحد أفرادها خلال عملهم في خط الدفاع الأول للتصدي لجائحة " كورونا ".

وأعرب خلال الإتصالات الهاتفية عن شكره وتقديره للدور العظيم الذي قام به أبطال الإنسانية بتفان وإخلاص ووفاء أثناء مواجهة الجائحة، وأكد أن تضحيات أبطال الإنسانية، وعملهم باخلاص وشجاعة حتى آخر لحظات حياتهم لن ينساه مجتمع الإمارات.

وقال : "فخورون بهؤلاء الأبطال الذين عاشوا بيننا وكانوا جزءا من نسيج مجتمعنا، وعملوا من أجل حماية صحة المجتمع وسلامته خلال هذه الأوقات الصعبة "، وأضاف أن شعب الإمارات و قيادتها يعتزون بهذه النماذج المعطاءة من الأبطال من مواطنين ومقيمين ويثمنون تضحياتهم التي قدموها فهم نماذج وقدوة في التضحية الإنسانية.

وأشار إلى أن التضحيات التي قدمها الدكتور سودهير وشيمكار و الممرضة ليزلي أورين أوكامبو، وأنور علي و أحمد السبيعي و الدكتور بسام برنيه و غيرهم من الأبطال الذين وهبوا حياتهم في سبيل حماية أحبائنا وعائلاتنا لن تنساه الإمارات .. وعائلات أبطال الإنسانية يمثلون جزءا من مجتمعنا والإمارات تقف معهم وتساندهم.

من جانبهم أعرب أهالي و عائلات أبطال الإنسانية الذين قضوا على خط الدفاع الأول عن شكرهم و تقديرهم العميق لاتصال ولى العهد، وأكدوا أن هذه المبادرة ليست غريبة عن قيادة الإمارات الحكيمة وشعبها .. مشيرين إلى رعايته الشخصية لحاجاتهم، وأعربوا عن فخرهم واعتزازهم بتضحيات أبطال الإنسانية وتمنوا دوام الخير لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة ومجتمعها ومستقبلها.