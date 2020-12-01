شكرا لقرائتكم خبر عن معارك عنيفة بين قوات الجيش اليمنى الوطنى ومليشيات الحوثى الانقلابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اندلعت معارك عنيفة بين قوات الجيش اليمني، ومليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم الاثنين، في جبهة الأربعين شمالي مدينة تعز.

وأسفرت المعارك عن مقتل وجرح عدد من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية، وتدمير آليات قتالية تابعة لها، واستشهدت خلال المعركة طفلتين، وأصيب ثلاثة مدنيين آخرين، في قصف مدفعي شنته مليشيا الحوثي الانقلابية، على الأحياء السكنية شمال مدينة تعز.

وأكد مصدر طبي لـ"سبتمبر نت"، استشهاد طفلتين الأولى عمرها سبعة أشهر، والثانية عمرها تسع سنوات، وإصابة ثلاثة مدنيين آخرين من جراء قصف مليشيا الحوثي حي المفتش في منطقة عصيفرة، شمال مدينة تعز، بالمدفعية الثقيلة.

وأضاف المصدر أن جميع الجرحى إصابتهم خطيرة للغاية، وما زال قصف مليشيا الحوثي الانقلابية على أحياء مدينة تعز مستمر حتى الآن، وكثفت مليشيا الحوثي قصفها الأحياء السكنية شمال مدينة تعز، بعدد من القذائف، من مواقع تمركزها في شارعي الخمسين والستين، شمال المدينة، وتلجأ مليشيات الحوثي الانقلابية، لتعويض خسائرها وهزيمتها بقصف واستهداف الأحياء السكنية في المدنية المكتظة بالسكان، وأسفرت عن استشهاد وجرح عدد من المدنيين بينهم أطفال ونساء.

وفي محافظة مأرب، تمكنت قوات الجيش اليمني من إلحاق خسائر بشرية ومادية كبيرة لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران ، بدعم من طيران تحالف دعم الشرعية في جبهات القتال جنوب المحافظة.

وقال مصدر عسكري، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية، اليوم، إن الجيش اليمني تمكن من إفشال محاولات مجاميع حوثية التسلل إلى مواقع عسكرية في أطراف جبل مراد وأجبروا العناصر المتسللة على التراجع والفرار بعد سقوط عدد من أفرادها بين قتيل وجريح وتكبدها خسائر أخرى في السلاح.