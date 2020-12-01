شكرا لقرائتكم خبر عن القائم بأعمال سفير الإمارات: لدينا توجه استراتيجى بإيجاد أفضل علاقات مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مريم خليفة الكعبى القائم بأعمال سفير الإمارات لدى القاهرة، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطنى ال49لدولة الإمارات، إن العلاقات الإماراتية - المصرية كانت دائماً متميزة في كل مراحلها، ليس فقط على المستوى الرسمي وإنما على المستوى الشعبي كذلك، لأن الشعبين، الإماراتى والمصرى، يرتبطان بوشائج قوية من المحبة والاحترام المتبادل والأخوة، ما يدعم علاقاتنا في المجالات الأخرى وفق بيان صحفى.

أضافت الكعبى فى كلمة لها بهذه المناسبة، قائلة:" أن العلاقات بين الإمارات ومصر تاريخية واستراتيجية، وتقوم على الثقة والتفاهم والمصير المشترك، فتاريخُنا ومصيرُنا المشترك نسج خيوط تلك العلاقة الوثيقة بين البلدين، ولأننا نحتفل اليوم بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 في القاهرة، فإننا لابد أن نتذكر ما قدمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، من بناءً ودعم لقواعد الروابط التي أسست تلك العلاقة الأخوية بين البلدين، فقد ظل رحمه الله يكن لمصر حباً كبيراً وتقديراً خاصاً، حيث كان يعدها قلب العالم العربي وركيزة أساسية لأمنه واستقراره، وهو ما ثبتت متانة العلاقات الإماراتية - المصرية وخصوصيتها وما تستند إليه من إرث ثري وقواعد صلبة وإرادة سياسية قوية، حيث وقف البلدان معاً بإخلاص وقوة ضد المخاطر التي استهدفت أمن المنطقة ومصالح شعوبها ومستقبل دولها.

ولفتت الكعبى، إلى أن دولة الإمارات لديها توجه استراتيجي بإيجاد أفضل علاقات مع مصر الشقيقة في كل المجالات، وقد شهدت السنوات الأخيرة تطوراً متناميًا في زيادة حجم الاستثمارات الإماراتية بمصر والتي بلغت نحو 6.8 مليار دولار، كما وصل عدد الشركات الإماراتية العاملة في مصر إلى 1264 شركة، وهو ما جعل الإمارات الشريك الاستثماري الأول دوليًا وعربيًا لمصر وفقًا بيانات الهيئة العامة للاستثمار، كما أن هناك تزايد متواصل في مستويات التبادل التجاري، وهو ما يعد شاهداً قوياً ومؤشراً صادقاً على متانة العلاقات الثنائية ورسوخها في مختلف المجالات.

وأشارت الكعبى قائلة :"احتفالنا بهذه المناسبة فرصة لكي نشكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به علينا من قيادة رشيدة لا تدخر جهداً في سبيل رفعة الوطن، وتحقيق رفاهية وسعادة المواطن والمقيم، وإننا نعاهد الله أن نواصل مسيرتنا بالمزيد من العزم والإصرار على بناء المستقبل الذي تتطلع إليه دولة الإمارات، والذي يرسخ الولاء للوطن وقيادته، واحترام الدستور، والامتثال للقانون، والالتزام بقيم المجتمع وإرساء قيم التسامح والإخاء".