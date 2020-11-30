شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نصائح ذهبية تضمن لك السيطرة على إدمان طفلك على الإنترنت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - تحذر العديد من الدراسات من خطر استخدام الأطفال المفرط للإنترنت والجلوس لوقت طويل أمام شاشات الهاتف والكمبيوتر وغيرها من الشاشات الإلكترونية.

وإذا كنت تعاني من إدمان طفلك على الإنترنت، نقدم لك مجموعة من النصائح التي تساعدك في السيطرة على هذا السلوك، بحسب موقع فاميلي توداي:

1- ثقف نفسك على الأجهزة الإلكترونية

إذا كنت تريد مراقبة طفل والتحكم بسلوكه على الإنترنت يجب عليك أولاً أن تملك معرفة جيدة باستخدام الهواتف الذكية والكمبيوتر والأجهزة اللوحية وغيرها، ويجب أن تعرف كيفية استخدام التطبيقات والإجراءات الأساسية مثل مسح ذاكرة التخزين المؤقت والتحقق من السجل وعرض الرسائل وغير ذلك.

2- تعيين أوقات لاستخدام الإنترنت

من الضروري وضع سياسة منزلية لاستخدام الإنترنت والأجهزة الإلكترونية، فعلى سبيل المثال يجب فصل شبكة الواي فاي في وقت محدد، ومنع الأطفال من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على مائدة الطعام.

3- الاستخدام الصحي للأجهزة الإلكترونية

يعني الاستخدام الصحي للأجهزة الإلكترونية ترك هذه الأجهزة بعيداً عنك وعن أطفالك في أوقات محددة من اليوم، واحرص على قضاء بعض الوقت مع الأطفال والاستماع إلى مشاكلهم ومحاولة حلها.

4- دون كلمات مرور طفلك

يجب أن تعرف كلمات مرور طفلك لكل جهاز وحساب يمكنه الوصول إليه، ونظراً لأن العديد من كلمات المرور وأسماء المستخدمين قد يكون من الصعب تذكرها، فمن الأفضل كتابة كلمات المرور في دفتر ملاحظات أو حفظ هذه المعلومات في تطبيق الملاحظات على هاتفك.

5- حدد أوقاتًا للتحقق من حسابات طفلك

عيِّن تذكيراً على هاتفك أو في مخططك للتحقق من حسابات طفلك مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، ومن المهم إلقاء نظرة على فترات استخدامه والتأكد من التزامه بالقيود التي تضعها، وتحقق من المواقع التي يزورها واقرأ الرسائل التي يتبادلها مع الأصدقاء.

6- تثبيت القيود الأبوية على جميع الأجهزة

إذا كان لدى طفلك هاتف، فضع قيوداً على من يمكنه الاتصال وإرسال الرسائل النصية، وإذا كان لدى طفلك جهاز لوحي خاص به، فتأكد من الحد من مواقع الويب والتطبيقات التي يمكنه زيارتها أو تنزيلها.

7- شجع طفلك على القيام بأنشطة أخرى

خذ الوقت الكافي للقيام بأشياء مع طفلك لا تتضمن أي تكنولوجيا، ابحث بنشاط عن طرق يمكن لطفلك الاستمتاع بها بدون استخدام الشاشات، مثل ممارسة الرياضة في الخارج، أو ركوب الدراجات، أو صنع الحرف اليدوية، أو المشي، أو تعلم طهي وصفة جديدة.

8- استخدام نظام المكافأة

حاول أن تستثمر حب طفلك للإنترنت كوسيلة لتشجيعه على فعل أشياء مفيدة، وفي كل مرة يفعل فيها ذلك امنحه وقتاً إضافياً من استخدام الإنترنت كمكافأة.

9- امنع تواجد الشاشات في غرفة نوم طفلك

من المستحيل مراقبة ما يفعله طفلك على الإنترنت إذا كان يستخدمها لوحده، لذلك تأكد من عدم تواجد الأجهزة الإلكترونية في غرفة نومه، واحرص على أن يستخدمها فقط تحت إشرافك.

10- الحد من التطبيقات والألعاب التي يستخدمها طفلك

إذا كان هناك عدد محدود من التطبيقات والبرامج التي يجب التحقق منها على هاتف طفلك، فسوف يسهل عليك مراقبتها، لذلك حاول دوماً أن تمنع طفلك من تنزيل عدد كبير من التطبيقات والألعاب.