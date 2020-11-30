مصر..  مصدر يكشف القبض على فتاة الفوتوسيشن سلمي الشيمي  في منطقة سقارة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

صرح مصدر أمني وفقا لـ”القاهرة24″، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض علي سلمي الشيمي، فتاة الفوتوسيشن في منطقة سقارة، وذلك للتحقيق معها، في اتهامها بنشر الفسق والفجور منذ قليل.



وسبق وتم القبض علي المصور الذي كان برفقتها، وهو من قام بالتقاط الصور والفيديوهات بمنطقة سقارة.

وتقدم أشرف فرحات المحامي، ومؤسس حملة تطهير المجتمع، ببلاغ للمستشار حمادة الصاوى، النائب العام، ضد سلمى الشيمي، طالب فيه بالتحقيق معها، وإحالتها لمحاكمة عاجل، لاتهامها بتشويه الحضارة، وإهانة التاريخ الفرعوني العظيم، لقيامها بالتصوير بملابس فرعونية مثيرة ومزعجة بمنطقة سقارة الأثرية.

عن سلمى الشيمي ذكر فرحات ببلاغه: ”خرجت علينا المشكو في حقها بعدة صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال حسابها المتاح للعامة بفيس بوك، والمعنون باسم Salma Elshimy وهي بملابس فرعونية، صورا مثيرة ومزعجة في منطقة سقارة، وتبين من خلال المتابعة أن الصور حقيقية بالفعل للمشكو في حقها، التي تعمل عارضة أزياء على حد وصفها لنفسها عبر حساباتها، الأمر الذي أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي”.

وتابع مقدم البلاغ: ”تسبب في إحالة من سمح لها بالتقاط تلك الصورة، بتلك المنطقة وبهذه الكيفية فهي تشويه للحضارة وإهانة لتاريخنا الفرعوني العظيم، إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها نحو التحقيق معهم، لما ارتكبته بمعرفتهم من نشر تلك الصور التي أثارت مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فقد شنوا هجوما على واقعة تصوير المثيرة والفاضحة، معتبرين أن ذلك تشويها لأماكن أثرية عظيمة يأتي إليها الزائرون من جميع أنحاء العالم”.