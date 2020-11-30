الصحة التونسية تدعو لاحترام الإجراءات الوقائية وتحذر من ارتفاع إصابات كورونا في ديسمبر

ووفقا لوكالة الأنباء التونسية، فإن الوزير فوزي مهدي أكد أن تونس وجهت الطلبات لمزودين للحصول على 5 ملايين جرعة من اللقاح ضد كوفيد-19، آملا في أن تحصل تونس على احتياجاتها من اللقاح، فيما لم يحدد الوزير المخابر التي وجهت لها تونس طلبات للتزود بلقاح كورونا.

وأضاف الوزير أن السلطات تسعى إلى بلوغ نسبة 50 بالمئة من التلقيح في صفوف التونسيين إذا ما توفرت الإمكانية في مرحلة لاحقة، متوقعا، توفر التلقيح في تونس خلال الثلاثي الثاني من سنة 2021 مع وصول الدفعات الأولى من هذا التلقيح.

والأسبوع الماضي، قال الهاشمي الوزير مدير معهد باستور تونس (مستشفى ومركز دراسات وأبحاث طبية) إن وزارة الصحة تسعى إلى أن تشمل عملية التلقيح ضد فيروس كورونا 20% من التونسيين.

وسجلت تونس، أمس الأحد، 66 وفاة، و1271 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 398 مريضا، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 96251، منها 3219 وفاة، و69624 حالة شفاء.