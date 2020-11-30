شكرا لقرائتكم خبر عن القائم بأعمال سفير الإمارات: الدولة شهدت إنجازات وطنية وإقليمية ودولية فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت سفارة دولة الإمارات بالقاهرة، حفل عشاء بمناسة اليوم الوطني الإماراتي الـ49 بحضور أعضاء البعثة وملحقياتها، وبحضور المستشار ضياء حمادة مدير القطاع العربي بوزارة الخارجية، وفق بيان صحفى عن السفارة.

وبهذه المناسبة ألقت المستشارة مريم الكعبى القائم بأعمال السفير الإماراتى، كلمة هنأت فيها الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة و الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وأولياء العهود، ونواب الحكام، وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 49.

أضافت الكعبى فى كلمتها:"تحتفل دولة الإمارات في الثاني من ديسمبر 2020 بالذكرى 49 لتأسيس الإمارات العربية المتحدة، حيث امتدت رحلة دولتنا الواثقة نحو التقدم والتنمية، عبر هذه السنوات المضيئة والحافلة بالأحداث والمهام الكبيرة والإنجازات التي رسم ملامحها الأولى وأرسى دعائمها مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه الآباء المؤسسون، وسار على دربه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".





واستكملت قائلة:"تأتي هذه المناسبة الغالية على قلوبنا لتذكرنا بالنجاحات والعديد من الإنجازات، التي تحققت خلال مسيرة الـ 49 عاماً تحت راية واحدة وروح واحدة، إن هذا اليوم لدولة الإمارات هو مناسبة وطنية هامة، نقول فيها شكراً من أسعد شعب إلى قيادة الوطن، ونجدد من خلالها تأكيدنا على المضي قدماً على نهج الآباء المؤسسين لتعزيز وترسيخ مؤسسات الاتحاد، وحماية مكتسباته، وإبراز الولاء والانتماء للوطن، وإعلاء القيم، والتمسك بالهوية الوطنية، وتطوير آليات الأداء المؤسسي والعمل المنهجي وفق أسس علمية واستراتيجيات محددة، وصولاً إلى التميز والريادة والإبداع في تحقيق المزيد من الإنجازات النوعية في شتى المجالات".





وأكدت الكعبى:"لقد شهد العام 2020 إنجازات في مجالات عدة على المستوى الوطني كما على المستويين الإقليمي والدولي، فخلاله دخلت دولة الإمارات بشكل رسمي السباق العالمي لاستكشاف الفضاء الخارجي، عبر إرسال أول مسبار عربي وإسلامي إلى كوكب المريخ، أطلق عليه اسم "مسبار الأمل"، وبذلك تكون دولة الإمارات واحدة من بين تسع دول فقط تطمح لاستكشاف هذا الكوكب، وانطلق المسبار في مهمته بتاريخ 20 يوليو 2020، ومن المخطط أن يصل إلى المريخ بحلول العام 2021، تزامناً مع ذكرى مرور خمسين عاماً على قيام اتحاد الإمارات العربية المتحدة، واستطاعت دولة الإمارات في هذا العام - الذي شهد أكبر أزمة تواجهها البشرية منذ عقود بسبب جائحة فيروس كوفيد-19 المستجد - أن ترسخ نهجها الإنساني والذي يُعدّ ركيزة أساسية من ركائز السياسة الإماراتية، ولا سيما في تعاونها الدولي وتضامنها مع المجتمعات المحتاجة".





وأضافت :"قامت وزارة الخارجية والتعاون الدولي منذ بداية تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم بالتعاون مع جميع الدول ومد يد العون للمجتمعات التي تحتاج إلى الدعم والمساعدة، ضمن توطيد أواصر التعاون الدولي والمتعدد الأطراف وترسيخه في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم اليوم، وقامت الوزارة بدور جوهري في التنسيق مع المنظمات العالمية ًوالجهات الخارجية في مختلف الدول لتأمين المساعدات الحيوية لمواجهة الأزمة الناجمة عن تفشي الجائحة عملاً بالنهج الذي لطالما اتبعته الدولة ذ في تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف لتخطي التحديات القائمة".





واستكملت، الكعبى، قائلة:"قدمت دولة الإمارات في إطار عملها الدؤوب والمستمر في دعم الجهود العالمية الرامية إلى الحد من انتشار كوفيد-19 المساعدات الطبية والمستلزمات الوقائية إلى 120 دولة حول العالم، واستفاد منها أكثر من 1.6 مليون من العاملين في القطاع الصحي لدعم جهودهم في احتواء الوباء، ولم يقتصر الدور الإنساني للمساعدات الإماراتية على إرسال المساعدات للدول المحتاجة، بل قامت بالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية وهيئاتها المتخصصة وخاصة منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الغذاء العالمي للمساعدة في إيصال المستلزمات الطبية والغذائية لبعض الدول، والمساعدة فيتعزيز قدرة تلك المنظمات في الوصول إلى كافة الدول المتضررة في بقاع الأرض كافة".

وفي هذا الصدد، أصبحت دولة الإمارات الشريان الرئيس للعمليات اللوجستية للمنظمات الدولية حيث تتواجد مخازنها الاستراتيجية في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي والتي تعد المستجيب الأول للأزمات العالمية وخاصة المساعدات المرتبطة بجهود مواجهة الفيروس.

وتحرص دولة الإمارات على أن تكون مركزاً لوجستياً لتوزيع لقاح كوفيد-19 عالمياً في إطار جهودها لمساعدة العالم لمواجهة فيروس كورونا وتمهيد الطريق لتعافي الاقتصاد العالمي.

وفي خضم الأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19 التي ضربت العالم، تم تأجيل انعقاد إكسبو 2020 دبي، إذ تظل صحة وسلامة جميع المشاركين على رأس أولويات الدولة، ولا سيما بسبب تأثر دول العالم إلى حد كبير بتفشي الفيروس، حيث أعربت عن حاجتها إلى تأجيل افتتاح إكسبو 2020 دبي لمدة عام لتمكينها من التغلب على هذا التحدي، وقد أيدت دولة الإمارات هذا الاقتراح في اجتماع اللجنة التوجيهية بروح من التضامن والوحدة.

وتفتخر دولة الإمارات باستضافة إكسبو الدولي 2020 دبي، حيث ستتزامن استضافته في أكتوبر من العام المقبل والذي سيستمر لمدة ستة أشهر مع احتفالات دولة الإمارات بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس الاتحاد. ما سيسمح لجميع المشاركين بتجاوز تبعات كوفيد-19، ويتيح فرصة استثنائية للتركيز على الرغبة المشتركة في صياغة فكر جديد لإيجاد الحلول لمجموعة من أكثر التحديات إلحاحاً.