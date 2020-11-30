شكرا لقرائتكم خبر عن حيل ذكية.. مواطنة تكشف ألاعيب وممارسات سماسرة الشهادات الدراسية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت مواطنة من خلال حيلة ذكية من الكشف عن ممارسات وألاعيب سماسرة الشهادات الدراسية بدون إجراء أي اختبارات.

وأوضح تقرير تلفزيوني نشره برنامج “تم” على قناة السعودية، محاولة أحد المقيمين إقناع مواطنة بشراء شهادة متخصصة في إحدى اللغات، والتي تمكنت من تسجيل صوت وصورة لتفاصيل محاولة إقناعها بالحصول على شهادات مزورة بدون أن تتقدم لأي اختبار.

وكشف المقطع عن محاولة المقيم إقناعها بنظامية الشهادة التي ستُمنح لها من خلال التسجيل معه، مؤكدًا أنه سيقوم بإنشاء ملف فارغ بها على النظام الخاص بالجهة التي يعمل لحسابها وحجز موعد اختبار لها، مضيفا أنها فعليًا لن تقوم بإجراء الاختبار، ولكن سيتم وضع درجات اختبار شخص آخر في ملفها الموجود على النظام الإلكتروني، مشيرًا إلى أن ذلك يتم من خلال عدد من التعديلات على الاختبار الذي خضع له فعليًا هذا الشخص.

وحذر التقرير من خطورة انتشار تلك الظاهرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، واستخدامها لتلك المنصات للإعلان عن خدماتها غير النظامية لاستقطاب الطلاب من كافة المراحل ومدى تأثير ذلك على المجتمع.