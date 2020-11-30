شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تقنية «مفتاح الأمان» لضمان حماية حساباتك وبياناتك (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، أوضح من خلاله ماهية تقنية مفتاح الأمان الذي يضمن توفير الحماية اللازمة للحسابات الخاصة بالمستخدم وبياناته.

وقال الحمادي، معلقا على المقطع: “مستقبلاً قد يلزمك عند دخول حساباتك على الإنترنت وجود “مفتاح” معك مثل مفتاح السيارة لإكمال الدخول!”.

وأضاف عبدالعزيز الحمادي “وهذا الأمر بدأ ينتشر اليوم عن طريقة “مفتاح الأمان” الذي تستطيع استخدامه اليوم لزيادة أمان حساباتك!”.

وتابع الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي أن مفتاح الأمان يوفر طبقة حماية مضاعفة لحسابات المستخدم وبدأت كبريات الشركات في اعتماد هذه التقنية لحماية بيانات العملاء والمستخدمين.