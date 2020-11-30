يسرا توجه رسالة إلى انتصار السيسي

ونشرت الفنانة المصرية يسرا، صورة لانتصار السيسي على صفحتها الشخصية على "انستغرام"، اليوم الاثنين، وعلقت عليها: "رسالة شكر وتقدير واحترام لسيدة يعجز الكلام عن وصفها".

وتابعت: "سيدة تشعر بكل أم وسيدة مصرية.. بسيطة، متواضعة ومثال السند للزوج والأسرة، مهما وصفت، طاقتك الايجابية قد إيه رفعت معنوياتي أنا شخصيا وأكيد ليها أثر على كل سيدة مصرية أصيلة".

وأضافت يسرا: "لك كل الاحترام والتقدير وربنا يحفظك ويحفظ سيادة الرئيس والأسرة جميعا".

ولفت موقع "في الفن" إلى أن انتصار السيسي حلت ضيفة على الفنانة إسعاد يونس في حلقة خاصة من برنامج "صاحبة السعادة" تم عرضها يوم الخميس الماضي، على شاشة قناة "dmc".