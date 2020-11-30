شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الجزائرية: تبون يواصل النقاهة فى ألمانيا ويعود للبلاد قريبا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الإثنين، مواصلة الرئيس عبد المجيد تبون ما تبقى من فترة النقاهة بعد مغادرته المستشفى المتخصص بألمانيا.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها، إن الرئيس تبون يتماثل للشفاء وسيعود إلى الجزائر خلال الأيام القادمة.
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