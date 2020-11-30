شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية التونسى: الأمن يتحلى بالجاهزية التامة للتصدى إلى أي تهديدات إرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الداخلية التونسى، توفيق شرف الدين، "إن قوات الأمن تتحلى بالجاهزية التامة وتقوم بالتصدي للإرهابيين بشكل متميز"، مؤكدًا أن التكتم واعتماد التحفظ فى العمل الأمنى، بخصوص تفكيك الخلايا الإرهابية يساهم في تفكيك عصابات وخلايا إرهابية أخرى.

وأضاف شرف الدين، فى رده خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم،الاثنين، بالبرلمان التونسي، والمخصصة للنظر فى ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2021، أن الأمن لا يقتصر على وزارة الداخلية فحسب، بل هو مسؤولية جماعية، ويتطلب أن يساهم كل من موقعه في بناء الأمن، وترسيخه حتى تبقى تونس بلد آمن لمواطنيها وللأجانب كذلك.