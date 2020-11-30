شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائري يغادر المستشفى في ألمانيا ويعود إلى الوطن خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت رئاسة الجمهورية الجزائرية مساء اليوم الإثنين، بيانا حول الوضع الصحي لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ووفق بيان رئاسة الجمهورية الرئيس تبون يطمئن الشعب الجزائري بأنه يتماثل للشفاء سيعود إلى الجزائر في الأيام القادمة.

وأضاف بيان الرئاسة التى نشرته صحفة محلية، أن الرئيس تبون غادر المستشفى المتخصص بألمانيا ويواصل ما تبقى من فترة النقاهة إمتثالا لتوصيات الفريق الطبي.