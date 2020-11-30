شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعفى 1600 مواطن من ديون تقدر بحوالى 236 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن صندوق معالجة الديون المتعثرة، في دولة الإمارات، اليوم الاثنين، عن قيام 12 بنكا ومصرفا بإعفاء 1607 مواطنين من مديونياتهم، بقيمة إجمالية تتجاوز 869 مليون درهم.

وفي تغريدة على "تويتر"، قال مكتب أبو ظبي الإعلامي: "تنفيذاً لتوجيهات خليفة بن زايد وبدعم من محمد بن زايد ومتابعة منصور بن زايد، صندوق معالجة الديون المتعثرة يعلن عن إعفاء 1607 مواطنين من مديونياتهم"، مضيفا أن "القيمة الإجمالية تفوق 869 مليوناً و845 ألف درهم، وبمشاركة 12 بنكاً ومصرفاً حول الدولة".

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تشمل قائمة البنوك، بنك أبوظبي الأول، ومجموعة بنك أبوظبي التجاري ومصرف الهلال، وبنك المشرق، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف أبوظبي الإسلامي، بالإضافة إلى بنك ستاندرد تشارترد، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك دبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك أم القيوين الوطني، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية.

ويشارك بنك أم القيوين الوطني في المبادرة عبر شطب وإلغاء مديونية عملائه المتعثرين عن السداد من مواطني دولة الإمارات بقيمة إجمالية تفوق 4 ملايين درهم، وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي أمس الأحد إن الإمارة ستخفض رسوم الوقود الإضافية على فواتير الكهرباء والمياه من أول ديسمبر، مشيرة إلى وفورات ناجمة عن إضافة موارد الطاقة المتجددة إلى مزيج الطاقة.

تهدف دبي إلى توفير 75 بالمئة من الطاقة من مصادر نظيفة بحلول العام 2050، وفقا للبيان، وتقرر خفض رسم الوقود الإضافي للكهرباء إلى خمسة فلوس لكل كيلووات ساعة من 6.5 فلس، وسيصبح الرسم الإضافي للمياه 0.4 فلس للجالون من 0.6 فلس.