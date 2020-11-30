شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان يبحث مع بومبيو ترتيبات رفع السودان من قائمة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبد الرحمن إتصالاً هاتفياً مساء اليوم من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وفق وكالة الأنباء السودانية سونا. وتناول البرهان وبومبييو خلال الإتصال الهاتفي العلاقات الثنائية وسبل ترقيتها وتطويرها بجانب القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الاقليمي والدولي. وبحث رئيس مجلس السيادة ووزير الخارجية الأمريكي خلال الإتصال الهاتفي الترتيبات المتصلة برفع السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب خلال الأسابيع المقبلة. كما تناولا خلال الإتصال الهاتفي ما تشهده جمهورية إثيوبيا من أحداث وضرورة التوصل الى تسوية سلمية للنزاع بما يحقق السلام الإقليمي ويعزز الأمن في المنطقة. الى ذلك عبر وزير الخارجية الأمريكي عن تقدير بلاده لإستضافة السودان للآجئين الأثيوبيين رغم الظروف الإقتصادية الإستثنائية التي يشهدها.

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