شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تُبشّر بتعافي 97% من «مصابي كورونا» في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

سجلت المملكة ارتفاعاً في نسبة التعافي من فايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19» بلغت 97%، وذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة اليوم (الاثنين) شفاء 393 حالة خلال 24 ساعة، وتسجيل 232 إصابة جديدة، و12 حالة وفاة، فيما انخفضت نسبة الحالات النشطة إلى 1.3%، وبلغت نسبة الحالات الحرجة 0.18%.

وبحسب إحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 357.360 حالة، من بينها 4662 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 659 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 346.802 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5896 حالة وفاة.