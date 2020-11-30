البحرين تدين اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زاده

القاهرة - سبوتنيك. وأعربت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان اليوم الإثنين عن "إدانتها اغتيال السيد محسن فخري زاده في طهران".

وشدد بيان وزارة الخارجية، على "ضرورة تكاتف جميع الجهود لتخفيف التوتر والحؤول دون التصعيد في المنطقة وحماية الأمن والاستقرار".

وأضافت أنه "نظرا لما تمر به المنطقة فإن مملكة البحرين تدعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب انجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار وتهديد السلم".

هذا وأدانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، مقتل عالم الفيزياء النووية الإيراني محسن فخري زادة، مشيرة إلى أن هذا العمل الاستفزازي يهدف إلى زعزعة استقرار الوضع في المنطقة.

واتهمت إيران إسرائيل بقتل عالمها النووي محسن فخري زاده بعد أن نصب مسلحون كمينا لسيارته، بينما ​قال وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، الجمعة الماضي، إن هناك دلائل واضحة على تورط إسرائيل في اغتيال العالم الإيراني.

يذكر أن العالم فخري زاده كان من أبرز العلماء النوويين الإيرانيين الذين سعت الاستخبارات الإسرائيلية لاغتیالهم، وقد أعلن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، قبل عامين، عن اسمه في أحد المؤتمرات الصحفية، بحسب وكالات إيرانية.