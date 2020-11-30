شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يسجل 57 وفاة و5123 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 57 حالة وفاة و5123 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية، اليوم ،الاثنين، أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة ارتفع إلى 219 ألفا و430 حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا 61 ألفا و653 حالة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 2751 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة 228 حالة، بينما غادرت 191 حالة بعد شفائها.. منوهة بأن عدد حالات الشفاء بلغ 6454 حالة؛ ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 155 ألفا و26 حالة.

ودعت الجميع إلى الالتزام واتّباع سبل الوقاية خاصة ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصًا، ومتابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا.

فيما قال وزير المالية الأردنى، محمد العسعس، اليوم، الاثنين، إن مسودة ميزانية الأردن لعام 2021 تتوقع إنفاقا حكوميا بقيمة 9.93 مليار دينار (14 مليار دولار) وتمهد الطريق لانتعاش النمو إلى 2.5 ٪ بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في أسوأ انكماش منذ عقود.