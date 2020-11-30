شكرا لقرائتكم خبر عن الناتو يؤكد مواصلة تدريب القوات العراقية للقضاء على الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأمين العام لحلف الشمال الأطلسى، ينس ستولتنبيرج، تعزيز وجود الحلف في العراق، ومواصلة تدريب القوات العراقية في إطار الحرب على الإرهاب.



وقال ستولتنبيرج - في تصريحات صحفية أوردتها قناة (السومرية نيوز) - "نحن نعزز وجودنا في العراق، ونواصل دعم القوات المحلية العراقية"، مضيفا أن الحلف مستمر في تدريب القوات العراقية بهدف القضاء على الإرهاب في بغداد.



وفي 24 أكتوبر الماضي، وافق حلفاء الولايات المتحدة على تعزيز مهمة الناتو في العراق، محذرين واشنطن خلال اجتماع لوزراء دفاعهم في بروكسل من الانسحاب أحاديا من العراق، إثر تصاعد عمليات الاستهداف والهجمات الصاروخية ضد المصالح الأمريكية والقوات الأجنبية.



ويوجد حاليا في العراق، وفقا للقناة، 500 عنصر من حلف الأطلسي، كما أبدى الحلف استعداده لزيادة العدد وتوسيع مهماتهم بالتشاور مع السلطات العراقية والتحالف الدولي لمحاربة تنظيم (داعش) الإرهابي.