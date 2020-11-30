الجزائر... القاضي يلتمس 3 سنوات حبسا وغرامة مالية في حق المعارض السياسي كريم طابو

التمس وكيل الجمهورية في المحكمة، ثلاث سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية (ما يعادل 650 يورو) في حق كريم طابو، الذي يواجه تهمتي تهديد المصلحة الوطنية والمساس بالوحدة الوطنية، وقد تم إخضاعه لإجراءات الرقابة القضائية في نفس القضية منذ يوم 25 سبتمبر/ أيلول 2019، حسب ما صرحت به جريدة "لوفيغارو" الفرنسية.
كريم طابو، أحد أشهر الوجوه السياسية المعارضة في حراك الجزائر 2019، وزعيم حزب "الاتحاد الديمقراطي"، تم التلويح بصورته خلال المظاهرات الأسبوعية ضد السلطة، التي تم تعليقها في مارس/آذار 2020 بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.
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