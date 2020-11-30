تذبذب في أسعار الذهب بمصر في ظل تفشي فيروس كورونا

فقد سجلت أسعار الذهب، نحو 780 جنيه، وعيار18 نحو 669 جنيه، عيار 24 نحو 891 جنيه.
يشهد سوق الذهب في مصر خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، انخفاضا وصل فيه سعر عيار 21 إلى 800 جنيه لأول مرة منذ قرابة الشهرين، حيث فقد غرام الذهب ما يتراوح بين 29 و39 جنيها من قيمته، بينما تراجع عيار 21 بنحو 34 جنيها في سعر الجرام الواحد دون تصنيع.
وتشهد أسعار الذهب في مصر، حالة من التذبذب منذ أكتوبر الماضي، نتيجة تفشي فيروس كورونا، الذي فتح الطريق أمام المستثمرين في أوقات الأزمات للاستثمار في الملاذ الآمن وهو الاستثمار في الذهب.
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