سفير فلسطين لدى موسكو: صفقة القرن فشلت

وقال نوفل، اليوم الاثنين: "نعتقد أن صفقة القرن قد دُفنت أخيرًا بالفعل. وأعربت الإدارة الأمريكية الجديدة، عن استعدادها لحل مسألة إنشاء دولتين".

وأضاف السفير: "نعتقد أن الإدارة الأمريكية ستعود بالضبط إلى هذا الموقف.. موقف إقامة دولتين. أما صفقة القرن فقد فشلت فشلا تاما بفضل المقاومة الفلسطينية".

وعلى حد قوله، مع وصول الإدارة الأمريكية الجديدة، ستفتح آفاق جديدة لحل قضية الاستيطان الفلسطيني الإسرائيلي.

وترتكز "صفقة القرن" على مسألة قبول الفلسطينيين بأبو ديس عاصمة لدولتهم بدلا من القدس الشرقية، مقابل انسحاب إسرائيل من نحو 5 قرى وأحياء عربية شرقي القدس وشمالها، لتصبح المدينة القديمة بين يدي الحكومة الإسرائيلية، كما أن وادي الأردن سيكون تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، علاوة على أن الدولة الفلسطينية ستكون بلا جيش ومنزوعة السلاح و بلا أي أسلحة ثقيلة، بالإضافة إلى تشكيل خطة اقتصادية لإعادة إعمار قطاع غزة، وفقا لصحيفة "هاآرتس" العبرية.