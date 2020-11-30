الارشيف / اخبار الخليج

بشكل تدريجي... سلطنة عمان تستأنف إصدار التأشيرات السياحية بعد تعليقها بسبب كورونا

0 نشر
0 تبليغ

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية، أن المجلس الأعلى المسؤول عن مكافحة فيروس  في البلاد قرر، اليوم الإثنين، استئناف عدد من الأنشطة التجارية والصناعية، دون إعطاء تفاصيل، وفق وكالة "رويترز".

© AFP 2020 / MOHAMMED MAHJOUB

هذا وانخفض إجمالي عدد نزلاء الفنادق ذات التصنيف من 3 إلى 5 نجوم في سلطنة عمان، حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنسبة 53.9% مسجلا 646 ألفا و841 نزيلا مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، التي بلغ عدد النزلاء خلالها مليونا و401 ألف و854 نزيلا وفق ما أشارت إليه الإحصائيات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

يذكر أن إيرادات الفنادق ذات التصنيف من 3 إلى 5 نجوم في السلطنة بنهاية أكتوبر الماضي بلغت 70 مليونا و705 آلاف ريال عماني، مقارنة بـ 177 مليونا و727 ألف ريال عماني بنهاية أكتوبر من عام 2019، فيما بلغت نسبة الإشغال 26.1% بنهاية أكتوبر الماضي.

يذكر أن عُمان استأنفت الرحلات الجوية الدولية، في الأول من شهر أكتوبر الماضي، ولكن مع السماح فقط بدخول المواطنين والوافدين الذين يحملون إقامة سارية وتأشيرات عمل.

كانت هذه تفاصيل خبر بشكل تدريجي... سلطنة عمان تستأنف إصدار التأشيرات السياحية بعد تعليقها بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا