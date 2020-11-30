موسكو - سبوتنيك. ووفقا للزدجالي فإن سلطنة عٌمان تنسق باستمرار مع منظمة الصحة العالمية بشأن التوريد المحتمل للقاحات فيروس كورونا. وقال السفير "أعتقد أنه بمجرد طرح هذه اللقاحات للبيع، فإن بلدنا سيتقدم لشرائها". وأضاف الزدجالي: "فيما يتعلق باللقاح الروسي، نتابع عن كثب المعلومات المتعلقة بهذا الأمر ونقدمها إلى السلطات المختصة لدينا فيما يتعلق باللقاح الروسي. إذا تم استخدام هذا اللقاح على نطاق واسع، فسننسق جهودنا مع الهيئات الروسية المعنية. نرحب بالتعاون في هذا الاتجاه".

كانت هذه تفاصيل خبر سفير عمان: مسقط ستتعاون مع موسكو بشأن لقاح "سبوتنيك V" حال استخدامه على نطاق واسع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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