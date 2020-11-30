تخفيف العمالة وإيقاف الدراسة... السودان يقر عددا من الإجراءات الصارمة لمواجهة تفشي كورونا

أعلن الرئيس المناوب للجنة العليا للطوارئ الصحية، عضو مجلس السيادة الانتقالي صديق تاور، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السودانية "سونا"، تلك القرارات والتوجيهات للمؤسسات الحكومية والخاصة. وتقضي تلك القرارات بتشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، وتخفيض العمالة في المصالح والمؤسسات الحكومية بنسبة تتراوح من 50 إلى 70%. كما قررت اللجنة أيضا منح الفئة العمرية الأكبر من 55 عاما وذوي الأمراض المزمنة إجازات مدفوعة الأجر. ودعت اللجنة المساجد ودور العبادة للالتزام بإقامة الصلوات في المساحات المفتوحة مع تقصير فترة الصلاة وخطبة الجمعة، إضافة إلى إيقاف الدراسة بالفصول النهائية، لحين وضع تصور جديد لاستئناف الدراسة. وألزمت سلطة الطيران المدني على تشديد الإجراءات بالنسبة للمسافرين والقادمين، والتي تبدأ بإبراز شهادة فحص سالبة من مركز معتمد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، والالتزام بإجراءات التعقيم وارتداء الكمامات للمسافرين والعاملين بالمطار وشركات الطيران والإلتزام بالتباعد الإجتماعي واستخدام الفحص الحراري وحجز المشتبه بهم.

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