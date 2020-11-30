شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تؤكد استعدادها لدعم الفترة الانتقالية فى مالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية الموريتانى إسماعيل ولد الشيخ أحمد، استعداد بلاده لتقديم كل الدعم الذي تتطلبه الفترة الانتقالية فى دولة مالى، واصفا هذه الفترة بـ"الحاسمة".

وذكرت الإذاعة الموريتانية، اليوم،الاثنين، أن ذلك جاء خلال محادثات أجراها وزير الخارجية الموريتاني مع نظير المالي زيني مولاي خلال توقف له في العاصمة المالية باماكو قادما من دولة النيجر، حيث شارك في أعمال المؤتمر الـ47 لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد على مدار يومي 27 و28 نوفمبر الجاري فى نيامى.