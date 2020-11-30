شكرا لقرائتكم خبر عن عُمان تستأنف إصدار بعض التأشيرات السياحية بعد تعليقها بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وسائل الإعلام الرسمية إن سلطنة عُمان سوف تستأف منح التأشيرات السياحية للزائرين في رحلات تنظمها الفنادق وشركات السفر وذلك بعد تعليقها بسبب جائحة كورونا. واستأنفت عُمان الرحلات الجوية الدولية في الأول من أكتوبر ولكن مع السماح فقط بدخول المواطنين والوافدين الذين يحملون إقامة سارية وتأشيرات عمل. كما قرر المجلس الأعلى المسؤول عن مكافحة فيروس كورونا في البلاد اليوم الاثنين استئناف عدد من الأنشطة التجارية والصناعية، دون إعطاء تفاصيل.

كانت هذه تفاصيل خبر عُمان تستأنف إصدار بعض التأشيرات السياحية بعد تعليقها بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.