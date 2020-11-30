شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 2114 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، تسجيل 2114 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19). وأشارت الوزارة في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إلى أن 1771 شخصا تماثلوا للشفاء من الفيروس، فيما تم تسجيل 34 حالة وفاة جديدة.

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