وزير الصحة التونسي يعلن موعد ذروة تفشي كورونا

وقال مهدي في تصريح لوكالة "تونس أفريقيا للأنباء" (رسمية) إن تقديرات الوزارة تشير إلى إمكانية تسجيل الذروة بالإصابات في منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.

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ودعا الوزير التونسي إلى ضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الوقائية من أجل تطويق المرض.

وكشف مهدي أن تونس وجهت طلبات للحصول على 5 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، دون تحديد أسماء الشركات التي توجهت إليها.

والأسبوع الماضي، قال الهاشمي الوزير مدير معهد باستور تونس (مستشفى ومركز دراسات وأبحاث طبية) إن وزارة الصحة تسعى إلى أن تشمل عملية التلقيح ضد فيروس كورونا 20% من التونسيين.

وأكد أن الأولوية ستكون لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن ممن يتجاوز عمرهم 65 سنة والعاملين في القطاع الصحي والقطاعات الحيوية.

وسجلت تونس، أمس الأحد، 66 وفاة، و1271 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 398 مريضا، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 96.251، منها 3.219 وفاة، و69.624 حالة شفاء.