العاهل المغربي يؤكد تضامن المملكة مع الشعب الفلسطيني

وعبر الملك محمد السادس عن تضامن المملكة مع الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، قائلا "فرسالتنا اليوم، هي تأكيد على تضامن المملكة المغربية مع الشعب الفلسطيني الشقيق ووقوفها الثابت معه، ودعمها الموصول لحقوقه المشروعة في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة، عاصمتها القدس الشرقية، دولة قابلة للحياة ومنفتحة على جوارها وعلى جميع الأديان".

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وأضاف "رغم التطورات والتغيرات العميقة، التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة، فإننا على قناعة بأن القضية الفلسطينية هي مفتاح الحل الدائم والشامل بمنطقة الشرق الأوسط، حل يقوم على تمكين كل شعوب المنطقة من العيش في أمن وسلام ووئام، في إطار الشرعية الدولية، ووفق مبدأ حل الدولتين، الذي توافق عليه المجتمع الدولي".

كما دعا الملك محمد السادس إلى ضرورة تجاوز حالة الانسداد في العملية السلمية، وتكثيف الجهود الدولية لإعادة إحياء المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لحل كافة القضايا الخلافية.

ووصف العاهل المغربي الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في الأراضي الفلسطينية بالمخالفة لقرارات الشرعية الدولية، قائلا "بقدر ما نتشبث بالسلام العادل والدائم والشامل، فإننا نعتبر الإجراءات أحادية الجانب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مخالفة لقرارات الشرعية الدولية، وترهن الحل المنشود، وتذكي الصراع والإحباط، وتقوي نزعات التطرف".