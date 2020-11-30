صور لفتاة أمام هرم زوسر تحدث ضجة على مواقع التواصل... والأمن المصري يتدخل

واعتبر مستخدمو "السوشيال ميديا" جلسة تصوير الفاشونيستا واليوتيوبر، سلمى الشيمي، أنها "مبتذلة"، ولا تليق بواحدة من أهم المناطق الأثرية في مصر.

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واستدعى فريق البحث وجهات التحقيق المختصة سلمى الشيمي والمصور الذي التقط الصور، لمناقشتها في المذكرة المقدمة ضدهما من جانب المجلس الأعلى للآثار، والتي تتعلق باقتحام مكان أثري دون تصريح والتصوير في أوقات غير رسمية، وعدم دفع رسوم التصوير (5 آلاف جنيه)، بحسب مصادر لصحيفة "الوطن" المصرية.

وذكرت المصادر أن الفتاة والمصور والفوتوغرافي سيدفعان الرسوم الخاصة، وستتخد النيابة العامة الإجراءات القانونية اللازمة وتصدرقرارا بحقهما.

وفيما لفت مدير منطقة سقارة الأثرية، الدكتور محمد يوسف عويان إلى أن جلسة التصوير خالفت العرف والعادات والتقاليد المصرية، فقد أكد أنه لا يحق للعاملين بالمنطقة منعهم إلا في حال ارتكاب فعل فاضح، وذلك لأن الكثير من زوار المنطقة من مصريين وأجانب يرتدون ملابس مشابهة، بحسب قوله.