واعتبر مستخدمو "السوشيال ميديا" جلسة تصوير الفاشونيستا واليوتيوبر، سلمى الشيمي، أنها "مبتذلة"، ولا تليق بواحدة من أهم المناطق الأثرية في مصر.
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
وذكرت المصادر أن الفتاة والمصور والفوتوغرافي سيدفعان الرسوم الخاصة، وستتخد النيابة العامة الإجراءات القانونية اللازمة وتصدرقرارا بحقهما.
وفيما لفت مدير منطقة سقارة الأثرية، الدكتور محمد يوسف عويان إلى أن جلسة التصوير خالفت العرف والعادات والتقاليد المصرية، فقد أكد أنه لا يحق للعاملين بالمنطقة منعهم إلا في حال ارتكاب فعل فاضح، وذلك لأن الكثير من زوار المنطقة من مصريين وأجانب يرتدون ملابس مشابهة، بحسب قوله.
كانت هذه تفاصيل خبر صور لفتاة أمام هرم زوسر تحدث ضجة على مواقع التواصل... والأمن المصري يتدخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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