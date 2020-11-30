العراق يدرس السماح للطائرات "المنحوسة" بالتحليق عبر أجوائه

بغداد – سبوتنيك. وذكرت سلطة الطيران المدني العراقي، في بيان، "عقدت سلطة الطيران المدني العراقي متمثلة بقسم السلامة الجوية اجتماعا مشتركا مع الدائرة الفنية في وزارة النقل وقسم عمليات الطيران في شركة الخطوط الجوية العراقية، وممثلين عن إدارة الطيران الفيدرالية وممثلين عن شركة بوينغ المصنعة للطائرات 737 ماكس ذلك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة".

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وأضافت أن "الاجتماع تضمن مناقشة آخر المستجدات والإجراءات الفنية المتخذة من قبل الشركة المصنعة لطائرات 737 ماكس، لإعادتها إلى الخدمة، بالإضافة إلى اعتماد منهاج إدارة الطيران الفيدرالية لتدريب الطواقم العراقية التي ستعمل على هذه الطائرات".

وأكدت "التزام سلطة الطيران المدني بضمان أعلى معايير السلامة من أجل عودة هذه الطائرات للأجواء العراقية ".

ولقي 157 شخصا مصرعهم إثر تحطم طائرة إثيوبية من طراز بوينغ 737 ماكس، في آذار/ مارس من العام الماضي، بعد إقلاعها بست دقائق من مطار أديس أبابا، في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي، ما أدى إلى إيقاف عدد كبير من شركات الطيران حول العالم العمل بطراز الطائرة.

وعلى خلفية تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية، قامت العديد من شركات الطيران بإيقاف طائراتها من طراز 737 ماكس، حيث أوقفت الخطوط الجوية الإثيوبية على الفور أسطولها من 737 ماكس 8، ثم الصين فإندونيسيا، ثم منغوليا وسنغافورة.