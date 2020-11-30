مجلس الوزراء الفلسطيني يعلق على القرار الإسرائيلي حول الاقتطاعات من أموال المقاصة

ونشر المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم في صفحته على "الفيسبوك"، مساء أمس الأحد: "اعتبر مجلس الوزراء في تصريح للمتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم الليلة أن تلك الاقتطاعات غير قانونية وأن الحكومة لن تقبل بها وستبقى وفية لأسر الشهداء والجرحى.
الجدير بالذكر أن الكابينت الإسرائيلي صادق، الأحد، على نقل 2.5 مليار شيكل من أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية، كما قرر خصم 600 مليون شيكل.
وأفاد باراك رافيد من موقع "والا العبري"، بأن الكابينت وافق على تحويل 2.5 مليار شيكل من أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية بعد 6 أشهر رفضت خلالها السلطة قبول الأموال.
وأشار إلى أنه تقرر أيضا خصم مبلغ 600 مليون شيكل إضافي تعويضا عن المدفوعات التي دفعتها السلطة للأسرى في العام الماضي.
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