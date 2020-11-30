شكرا لقرائتكم خبر عن إرهابي مطلوب يسلم نفسه للسلطات الجزائرية وبحوزته أسلحة وذخائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الإثنين، أن إرهابيا مطلوبا سلم نفسه للسلطات العسكرية بولاية تمنراست، جنوبي البلاد.

وذكرت الوزارة ، في بيان لها اليوم، أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش وأجهزة الأمن، سّلم إرهابي نفسه، أمس الأحد، للسلطات العسكرية بمنطقة تين زاواتين بولاية تمنراست بالناحية العسكرية السادسة".

وأوضح البيان أن الإرهابي يدعى بن خية عيسى والتحق بالجماعات الإرهابية سنة 2018 في الحدود المالية، مشيرا إلى أن الإرهابي كان بحوزته قاذف صاروخي من نوع RPG-2 وثلاث قذائف صاروخية، وبندقية آلية من نوع G3، وخزينة ذخيرة.

وأكد البيان أن هذه العملية تؤكد فعالية الاستراتيجية التي تعتمدها القيادة العليا للجيش والجهود المبذولة في الميدان للقضاء على ظاهرة الإرهاب واستتباب الأمن والطمأنينة في كافة أنحاء البلاد.