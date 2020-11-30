الخارجية اللبنانية تحث على ضبط النفس بعد مقتل عالم إيرانى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا لبنان اليوم الاثنين إلى ضبط النفس عقب اغتيال عالم نووي إيراني بارز لتجنب الانزلاق نحو "السيناريو الأسوأ".

وأدان لبنان، موطن جماعة حزب الله المدعومة من إيران، مقتل محسن فخري زاده يوم الجمعة الماضي في كمين بالقرب من طهران.

وحملت إيران إسرائيل المسؤولية عن مقتله.

ودعت الخارجية اللبنانية في بيان "جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس تفاديا من الانزلاق نحو السيناريو الأسوأ في المنطقة".

وقال حزب الله، الذي أسسه الحرس الثوري الإيراني عام 1982 ويمارس نفوذا كبيرا في لبنان، إن الرد على الاغتيال بيد إيران.

ووعد الزعيم الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي يوم السبت بالرد على جريمة القتل، مما فاقم التهديد بمواجهة جديدة مع الغرب وإسرائيل في الأسابيع المتبقية من رئاسة دونالد ترامب للولايات المتحدة.