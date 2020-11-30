شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 209 حالة كورونا وتعلن شفاء 658 مصابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الإثنين، شفاء 658 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 136 ألفا و71 حالة.

وأضاف وزير الصحة الكويتي ، في بيان صحفي، أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ658 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الأحد، شفاء 524 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 136 ألفا و413 حالة.

وفى السياق أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين، تسجيل حالتي وفاة، و209 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 880 حالة، وعدد المصابين إلى 142 ألفا و635 حالة.



وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند - في بيان صحفي - إن جميع الحالات الجديدة المصابة ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد - 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة



وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 84 حالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم إجراء 4078 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي المسحات مليون و95 ألفا و574 مسحة.



وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.