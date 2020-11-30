شكرا لقرائتكم خبر عن «شرطة الشرقية»: القبض على وافد امتهن النصب والاحتيال وتزييف الأوراق النقدية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس : ألقت شرطة المنطقة الشرقية ، القبض على وافد امتهن النصب والاحتيال وتزييف الأوراق النقدية متخذاً من مقر إقامته وكراً لتنفيذ جرائمه . وصَرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت – بفضل الله – عن القبض على ( وافد من الجنسية الكاميرونية في العقد السادس من العمر )، امتهن النصب والاحتيال وتزييف الأوراق النقدية متخذاً من مقر إقامته بمحافظة الخبر وكراً لتنفيذ جرائمه، حيث ضُبط بحوزته عدد من الأوراق المُزيفة وكميةٍ من المواد والأدوات التي تستخدم في تزييف العملات، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالته إلى فرع النيابة العامة.

كانت هذه تفاصيل خبر «شرطة الشرقية»: القبض على وافد امتهن النصب والاحتيال وتزييف الأوراق النقدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.