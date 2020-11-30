شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة التونسية توجه طلبات للحصول على 5 ملايين جرعة من لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة التونسي فوزي مهدي، اليوم الاثنين، أن تونس وجهت طلبات للحصول على 5 ملايين جرعة من لقاحات ضد فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19).

وأكد مهدي - على هامش انطلاق حملة وطنية للتلقيح ضد التهاب الكبد الفيروسي صنف "أ" بمركز رعاية الأم والطفل - أن وزارة الصحة وجهت الطلبات لمزودين للحصول على 5 ملايين جرعة من لقاح (كوفيد-19)، آملاً في أن تحصل تونس على احتياجاتها من اللقاح، ولم يحدد الوزير المعامل التي وجهت لها تونس طلبات للتزود باللقاح.

ولفت إلى أن تقديرات الوزارة تشير إلى إمكانية تسجيل الذروة بالإصابات بفيروس "كورونا" في منتصف شهر ديسمبر المقبل.. داعيًا إلى ضرورة الاستمرار في احترام الإجراءات الوقائية من أجل تطويق المرض.