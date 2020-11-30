إصابة بايدن في قدمه.. وترامب يتمنى له الشفاء

أعلن مكتب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن عن إصابته بالتواء في كاحل قدمه، جراء انزلاقه أثناء لعبه مع كلبه.

وأشار المكتب إلى أنه من المحتمل، أن يضطر بايدن إلى ارتداء حذاء خاص لعدة أسابيع، حتى يستطيع أداء مهامه بتشكيل إدارته الجديدة.

بدوره، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تمنياته بالشفاء العاجل لبايدن، بعد تعرضه للإصابة في قدمه.