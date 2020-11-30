انطلاق الجولة الرابعة من المحادثات السورية في جنيف

قال المبعوث الأممي الخاص لسوريا، غير بيدرسون، في مؤتمر صحفي، إن الجولة الرابعة ستسمح للطرفين ببدء مناقشة مباشرة للدستور السوري في الاجتماع المقبل في يناير.

يجب أن تركز الجولة الرابعة على مناقشة أسس ومبادئ المفاوضات الموضوعية المستقبلية حول الدستور السوري.

وقال بيدرسون إن إحدى المهام الرئيسية في الوقت الحالي هي بناء الثقة بين الأطراف السورية، مما سيتيح لهم المضي قدما في مواضيع أكثر جوهرية.

وقال بيدرسون، في وقت سابق، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، عبر الفيديو "تحدثت مع كلا الرئيسين المشاركين وتم تحديد التفاصيل. ليس لدينا اتفاق حتى الآن".

وتابع: "بالطبع لا يمكن الاتفاق على أي شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء".

وأوضح: "لكن إذا تمكنا من التوصل إلى اتفاق، فسيكون من الممكن الاجتماع في جنيف في وقت ما خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من هذا العام".