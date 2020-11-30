مصر... توجيهات بخفض أعداد الموظفين بسبب كورونا والأولوية لهذه الفئة

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث الرسمي للوزارة لموقع "مصراوي".

وأوضح قاسم أن هذه التوجيهات، صدرت للمحافظات منذ أسبوعين، وتنص على تقليل أعداد الموظفين، والتشديد على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وفي مقدمتها الحرص على التباعد الاجتماعي وتجنب التزاحم، إضافة إلى الالتزام التام بارتداء الكمامات.

© AFP 2020 / -

وقال إن هذه التوجيهات صدرت من رئاسة مجلس الوزراء لجميع الوزارات والمحافظات والمديريات والمصالح الحكومية.

ونص القرار على تخفيض أعداد الموظفين في أماكن العمل مع إعطاء الأولوية لأصحاب الأمراض المزمنة وتحديد الأعداد، وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل وبما لا يؤثر على سير العمل، والخدمات المقدمة للمواطنين.

كما نص القرار ذاته على "التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من الفيروس في جميع المنشآت الحكومية والخاصة ووسائل النقل العامة والخاصة ومترو الأنفاق والسكك الحديدية، ووسائل النقل الجماعي والأجرة وغيرها".

كانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، دخول البلاد في الموجة الثانية من وباء كورونا.

وأمس الأحد، أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 358 إصابة جديدة بالفيروس و15 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 115 ألفا و541 من بينهم 6636 حالة وفاة و102 ألفا و596 متعاف.