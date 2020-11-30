شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: تأجيل محادثات الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر أمني لبناني ومسؤول إسرائيلي اليوم الاثنين، إن المحادثات التي كانت مقررة بين لبنان وإسرائيل يوم الأربعاء بوساطة أمريكية تأجلت حتى إشعار آخر.
وبدأت إسرائيل ولبنان المفاوضات في أكتوبر باجتماع وفدين من البلدين في قاعدة للأمم المتحدة في محاولة لحل نزاع بشأن حدودهما البحرية والذي أعاق التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة التي يحتمل أن تكون غنية بالغاز.
وقال المصدر اللبناني إن الوسطاء الأمريكيين الذين أبلغوا الجانب اللبناني بالتأجيل سيجرون اتصالات ثنائية مع الجانبين. وأكد المسؤول الإسرائيلي التأجيل لكنه قال إنه لا يمكنه ذكر أي تفاصيل.
وكان قد تقدم وزير إسرائيلى، بعرض للبنان لإجراء مفاوضات مباشرة؛ حول ترسيم الحدود بإحدى الدول الأوروبية.
وأشار وزير الطاقة الإسرائيلى يوفال شتاينتس، إلى أنه تقدم بعرض للرئيس اللبناني ميشال عون للقاء وجها إلى وجه في إحدى الدول الأوروبية من أجل إجراء مفاوضات علنية أو سرية.
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