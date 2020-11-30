شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف الفلسطينية تستنكر تعمد قوات الاحتلال تغيير طابع المدينة المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الفلسطينية في مدينة القدس، الشيخ عبد العظيم سلهب، أن الاحتلال الإسرائيلي يعمد إلى تغيير طابع المدينة المقدسة وتهويدها، من اقتطاع للأراضي، وهدم للبيوت، وتهويد للمقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة.

وقال سلهب - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الاثنين، "إن اعتداء سلطات الاحتلال على مقبرة اليوسفية التي تضم قبورًا ونُصُبا تذكارية لشهداء قضوا في حرب عام 67، وهدم الدرج فيها، مرفوض تماما، ولا يمكن أن تقبل به أي شريعة في العالم، عدا شريعة الغاب التي ينتهجها الاحتلال تجاه القدس وأهلها".

وأشار إلى الجهود المبذولة من قبل وزارة الأوقاف الفلسطينية في سبيل التصدي والوقوف في وجه هذه السياسات، التي تسعى لتضييق الخناق أكثر على المقدسيين.