شكرا لقرائتكم خبر عن عودة 188 لاجئًا سوريًا من لبنان إلى بلدهم خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإقامة اللاجئين السوريين، أن 188 لاجئا (بينهم 57 امرأة و96 طفلا) عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ" الحدوديين.

وأفاد المركز الروسي - في بيان له اليوم الاثنين - بأنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين إلى سوريا من الأراضي الأردنية عن طريق معبر "نصيب" الحدودي خلال الساعات الأخيرة، مضيفا أنه لم يعد أحد من النازحين خلال الفترة ذاتها إلى أماكن الإقامة الدائمة داخل سوريا .

وأشار المركز الروسي في بيانه، إلى أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش العربي السوري قامت خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بتطهير 1.7 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينة درعا وبلدة عثمان بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 11 عبوة ناسفة قابلة للانفجار.