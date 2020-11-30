شكرا لقرائتكم خبر عن قنصلية المملكة لدي هونج كونج تحذر المواطنين من حمل «الصاعق الكهربائي» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذرت قنصلية المملكة لدى هونج كونج رعاياها من حمل أو إدخال “الصاعق الكهربائي”.
وقالت القنصلية في تغريدة بحسابها على تويتر: “تنبه القنصلية أن حكومة هونغ كونغ تمنع حمل أو إدخال الصاعق الكهربائي بجميع أنواعه وتجرم حامله بما في ذلك مسافري رحلات الترانزيت”.
والصاعق الكهربائي أو المسدس الصاعق هو سلاح كهربائي صمم بالأساس لإيقاف حركة شخص ما من دون أن يتسبب ذلك في أضرار جسمية بالغة، ويستعمل أفراد الشرطة هذا السلاح في معظم الدول.
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