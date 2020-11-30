وزير التعليم المصري يتحدث عن موعد امتحانات الثانوية العامة وإمكانية تأجيلها

وقال طارق شوقي في تصريحات نقلتها صحيفة "الوطن" إنه تم تحديث موعد امتحانات الثانوية العامة لتكون يوم 19 يونيو/حزيران المقبل.

أما عن إمكانية تأجيل موعد امتحانات الثانوية العامة، بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، فقال شوقي: "هذا أمر غير وارد على الإطلاق".

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وتابع بقوله: "الوزارة تعمل على إنجاح امتحانات الثانوية العامة والخروج لبر الأمان، مثلما فعلت العام الماضي".

وأكمل وزير التعليم المصري: "وضعنا جميع السيناريوهات، من أجل إتمام العام الدراسي وعقد امتحانات النقل والشهادات والثانوية العامة في مواعيدها المحددة، حتى لو ضربت الموجة الثانية من فيروس كورونا البلاد".

وقال طارق شوقي: "سيتم قبل الامتحانات تعقيم جميع اللجان الامتحانية بمختلف محافظات الجمهورية بالتنسيق مع مديري المديريات التعليمية، إضافة إلى وضع بوابات إلكترونية معقمة على أبواب مقار اللجان، وسيتم قياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بالدخول لأداء الامتحانات".

وأكد شوقي: "الوزارة وفرت جميع إمكانياتها لحماية الطلاب داخل المدارس، في ظل الوضع الاستثنائي الحالي بسبب كورونا".

كان وزير التعليم قال، في وقت سابق، إن نسبة الإصابة في المدارس لا تتخطى حد الـ 5 على 10 آلاف وأن الإجراءات الاحترازية تطبق كاملة، مضيفا أنه لا يملك قرار إغلاق المدارس، وأن مهمته تسيير العملية التعليمية والقرار بيد الدولة، التي أعدت العدة لاستكمال العام الدراسي أيا كان الموقف الخاص بفيروس كورونا المستجد.