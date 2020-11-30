شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تسجل 379 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي، تسجيل 379 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتماثل للشفاء 552 مصابا، في حين توفى 17 آخرين متأثرين بتداعيات الفيروس. وأفاد المركز -في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية، اليوم الاثنين- بأن إجمالي الإصابات بالفيروس قد بلغت 82809 حالات، فيما بلغت إجمالي الوفيات 1183 وفاة، بالإضافة إلى أن إجمالي حالات الشفاء ارتفعت إلى 53818 حالة.

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